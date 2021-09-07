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Экономика7 сентября 2021 5:56

Глава Счетной палаты Кудрин призвал сократить госсектор в экономике России

Он также считает, что "особого пути" в данной ситуации нет
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Глава Счетной палаты Кудрин призвал сократить госсектор в экономике России

Глава Счетной палаты Кудрин призвал сократить госсектор в экономике России

Фото: Иван ВИСЛОВ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что России следует сократить государственный сектор в период посткризисного развития.

Глава ведомства считает, что на заметное расширение присутствия государства в экономике страна решилась в период 2008 - 2009 годов. На тот момент подобное решение принимали и во многих других частях мира.

Однако теперь, после пережитого кризиса, такой способ терапии экономики может быть рискован, если не успеть вовремя свернуть и двигаться в другом направлении. Об этом Кудрин написал в своей статье в журнале "Компания".

Ранее сообщалось, что в СП предложили установить лимит на выдачу льготной ипотеки в России. Ведомство считает это способом для сдерживания роста цен на жилье в стране. В частности речь идет о том, чтобы получение льготная ипотеки было возможным только один раз в жизни на одного заемщика.