Доктор Мясников предупредил о рисках развития рака кишечника от употребления колбасы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский врач, телеведущий, доктор Александр Мясников предупредил россиян о рисках употребления колбасы и сарделек.

По его словам, подобные продукты грозят вызвать у человека развития рака толстого кишечника. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников напомнил, что одним из факторов риска возникновения онкологического заболевания является чрезмерное употребление красного мяса.

- Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон, - сказал доктор. Сюда же он отнес свинину, говядину и баранину. - Онкологи официально рассматривают такое мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем, - заявил врач.

Для сохранения здоровья эксперт рекомендовал гражданам не дожидаться появления симптомов болезни, а отправляться на колоноскопию после 50 лет. Все дело в том, что именно до этого возраста заболевание встречается редко.