Последние новости на утро 7 сентября 2021: Кулеба заявил, что военная помощь Украине от США является "сигналом" для России

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 7 сентября 2021 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что планы оказания военной помощи Киеву со стороны США являются "сигналом" для российской стороны. Министр полагает, что "Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее". Что же касается итогов встречи Зеленского и Байдена в США, то он считает, что переговоры лидеров стран "безусловно" укрепили официальный Киев. Также Кулеба заявлял, что во время визита украинского президента в Штаты были получены определенные заверения. В частности, американский лидер пообещал украинской стороне, что Штаты будут противодействовать "российской агрессии" и помогут Украине "вернуть территории". Кроме этого, Кулеба рассказал о предложении Киева для Вашингтона о возможности создания между США и Украиной зоны свободной торговли.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что России следует сократить государственный сектор в период посткризисного развития. По его мнению, данное решение в современном мире почти утратило свою актуальность.

Также аудитор палаты Наталья Трунова рассказала о предложении СП установить лимит на выдачу льготной ипотеки в России. Ведомство считает это способом для сдерживания роста цен на жилье в стране. Предполагается сделать так, чтобы льготная ипотека выдавалась только один раз в жизни на одного заемщика.

Эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал россиянам о доплате к пенсии за родственников. В частности, речь идет о тех случаях, когда пенсионер имеет право на повышенные выплаты, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родственники.

В России могут возникнуть сложности с ввозом в страну холодильного агента, который используется при производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров. В результате это грозит привести к рискам возникновения дефицита бытовой техники.

Члены семьи скончавшегося 6 сентября французского актера Жан-Поля Бельмондо заявили, что сожалеют об утрате своего родственника. Они признались, что скорбят о смерти Бельмондо, однако его искренняя улыбка на долгие годы сохранится в их памяти.

Депутат Рады от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук назвал слова о переименовании Украины в "Русь-Украину" шуткой, которую не так поняли. Он добавил, что не все высказывания официальных стоит воспринимать серьезно.

Общее число жертв землетрясения в Гаити, которое произошло 14 августа, увеличилось до 2 248 человек. Количество пострадавших за это время выросло до 12 763 граждан.

В Турции стартовала продажа книги президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана под названием "Более справедливый мир возможен". В ней глава государства акцентирует внимание на проблемах глобальной политики, пишет про несправедливость, миграционный кризис, проблемы международного терроризма и исламофобии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские граждане, работавшие в иностранных посольствах, подвергались "плавной вербовке". По ее словам, у российских сотрудником дипведомства США в РФ была возможностью получения ими вида на жительства в Штатах, либо получения американского гражданства.