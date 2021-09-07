Байден исключил признание США власти талибов* в ближайшей перспектив Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не признают власть радикального движения «Талибан»* в Афганистане в ближайшее перспективе, заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден.

«Нет, до этого еще очень далеко», – сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос, намерен ли Вашингтон признавать талибов* новой властью в Афганистане.

Как писал сайт kp.ru, Вооруженные силы Соединенных Штатов покинули Афганистан на прошлой неделе. Официальный представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула.

Байден заявлял, что уход военных США с территории Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций, которые были направлены на переустройство других стран силовым путем.

Между тем в Сенате США раскритиковали политику президента Байдена в Афганистане. Парламентарии-республиканцы написали американскому лидеру письмо, в котором возложили на него ответственность за провал миссии Вашингтона и захват власти в Афганистане движением «Талибан»*.

*Запрещенная в России террористическая организация