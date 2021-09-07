На Украине рассказали об указании Байдена Зеленскому сотрудничать с Россией Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому наладить отношения с Россией, считает экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

«Думаю, что за закрытыми дверями Байден сказал Зеленскому, что решить проблему Украины без России невозможно», – заявил бывший парламентарий в эфире телеканала «Наш».

По мнению Мураева, указания Байдена могли повлиять на дальнейшие заявления Киева о возможной встречи Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, он предположил, что канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Байденом согласовала с ним позиции по Украине и России, и с этими решениями сначала посетила Москву, а потом Киев.

Как считает политик, российский и украинский лидеры встретятся до конца этого года и уже ведут переговоры об организации саммита.

Как писал сайт kp.ru, 1 сентября Зеленский пообщался с президентом США в Белом доме, после чего в его офисе заявили, что Вашингтон готов помочь Киеву завершить войну в Донбассе и обеспечить «действенную систему стойкой безопасности».

Байден на переговорах сказал, что Соединенные Штаты и Украина разделяют общие ценности. В частности он отметил приверженность Вашингтона суверенитету Украины на фоне «исходящей от России угрозы».

Входе визита в США президент Украины представил новый план, который, по его словам, должен превратить страну в «форпост безопасности, цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб». Киеву на это нужно «всего» 277 миллиардов долларов.