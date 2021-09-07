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Экономика7 сентября 2021 9:40

Алекперов предупредил об обрушении рынка нефти при цене выше 100 долларов за баррель

Наиболее комфортная для потребителей цена – 65-75 долларов, сказал предприниматель
Абдулла ШАКИРОВ
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Алекперов предупредил об обрушении рынка нефти при цене выше 100 долларов за баррель

Алекперов предупредил об обрушении рынка нефти при цене выше 100 долларов за баррель

Фото: REUTERS

Стоимость нефти более 100 долларов за баррель может привести к обрушению рынка, считает президент нефтяной компании «Лукойла» Вагит Алекперов.

В интервью газете «Коммерсант» бизнесмен рассказал, что при цене выше 100 долларов за баррель возможны инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты. По его словам, это и спровоцирует то, что «мы уже проходили, – обрушение рынка». Как отметил миллиардер, наиболее комфортная для потребителей цена – 65-75 долларов за баррель, и участники ОПЕК+ намерены сохранять ее, регулируя объемы добычи нефти.

Также президент «Лукойла» отметил перегруженность нефтяной отрасли налогами. По словами Алекперова, его компания облагается самыми высокими реальными налогами – около 50%, что, впрочем, не мешает иметь прибыль и находить средства для инвестиций.

Он также сообщил о переговорах с Министерством финансов России о переводе месторождения имени Корчагина на режим налога на дополнительный доход и возврату налоговых стимулов для сверхвязкой и высоковязкой нефти. По второму вопросу диалог идет тяжело, сказал предприниматель.

Как писал сайт kp.ru, в августе 2021 цена нефти марки Brent на мировом рынке упала ниже 65 долларов за баррель.