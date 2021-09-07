Большинство российских работодателей не в восторге от знаний молодых специалистов

93% работодателей считают знания выпускников вузов ниже среднего Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Российские работодатели оценили качество знаний молодых специалистов. Большинство отметили, что, подготовка оставляет желать лучшего.

Большая часть респондентов (93%), участвующих в опросе рекрутинговой компании HeadHunter , отметили, что профессионализм выпускников 2021 года средний или ниже среднего.

Несмотря на претензии к высшему образованию, для большинства кадровиков важно, где проходил обучение соискатель. Об этом заявили 41% респондентов. А для 61% актуально наличие соответствующего диплома об образовании.

Низкое качество знаний специалистов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин объясняет целым рядом факторов. Ключ стоит искать в школьном образовании, в том числе, по его мнению, свой негативный вклад внес экзамен ЕГЭ.

- Тестовая система оценки знаний приводит к стандартизации мышления. Зачастую проверяются не умения учеников, а их способность зазубрить материал в определенной формулировке, - отметил депутат в беседе с «Известиями».

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский подтверждает, что недовольство молодыми кадрами было всегда. Даже в советские времена новичков призывали забыть все, чему их учили в вузах и начать погружаться в процесс заново.

-Выходом может стать увеличение программ по профориентации. Чем раньше человек поймет, кем он хочет стать, тем лучше. Компании так же должна организовывать практику, чтобы молодые специалисты раньше вливались в рабочий процесс, - говорит сенатор.

Председатель общественного совета Минтруда РФ Елена Тополева-Солдунова согласна, что пока стажировки носят несистемный характер. Зачастую сами студенты должны запрашивать компании на предмет сотрудничества. Между вузами и предприятиями не налажен контакт по вопросам формирования образовательных программ.

- Отсюда мы видим и несогласованность запросов. На рынке есть спрос на одних специалистов, а в университетах и колледжах готовят других, - говорит Солдунова.