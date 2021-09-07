Прощание с Жан-Полем Бельмондо пройдет 9 сентября 2021

Церемония прощания с легендарным французским актером Жан-Полем Бельмондо пройдет в четверг, 9 сентября в Доме Инвалидов в Париже Фото: REUTERS

Церемония прощания с легендарным французским актером Жан-Полем Бельмондо пройдет в четверг, 9 сентября в Доме Инвалидов в Париже. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в понедельник, 6 сентября на 89-м году жизни.

В 2001 году актер перенес инсульт, в связи чем он прекратил работу в театре и кино.

Но в 2008 году актер все же снялся в фильме "Человек и его собака", а в начале 2015 объявил об окончательном завершении актерской карьеры.

Всемирную известность Жану-Полю принесла роль Мишеля Пуакара в фильме "На последнем дыхании". Свою популярность актер закрепил, сыграв в кинолентах "Чочара" и "Профессионал". В первых своих картинах он создал образ молодого бунтаря с неотразимой улыбкой и стал одним из любимых актёров европейской молодёжи. Чаще всего играл острохарактерные роли в комедиях и боевиках.

Всего актер сыграл в более чем в 80 фильмах.