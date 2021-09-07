Уникальный лекторий от ТюмГУ: глобальные вызовы в условиях нового энергоперехода

Фото предоставлено Управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ
Совместный с индустриальным партнером вуза – ПАО «СИБУР», проект пройдет 14 – 16 сентября в рамках Тюменского нефтегазового форума.
Каждый день деловой программы лектория посвящен тематическим трекам:
14 сентября - «Окружающая среда – энергия будущего»,
15 сентября - «Люди и человеческий капитал - энергия изменений»,
16 сентября - «Новые технологии в индустрии - энергия роста».
Участников ждут лекции ведущих ученых и экспертов о будущем топливно-энергетического комплекса, рисках и вызовах нового энергоперехода, трансформации технологий, бизнес-моделей и целых секторов экономики.
Ключевыми спикерами выступят:
Важнейшими составляющими программы лектория станут также три панельные дискуссии, которые объединят ученых и представителей индустрий, среди которых ПАО «Сибур», ООО «Газпромнефть-Развитие», Газпромнефть НТЦ, ООО «Тюменьнефтегазпроект».
Проект программы лектория «Энергия будущего: среда, технологии, человек».
Источник: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ