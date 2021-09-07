Уникальный лекторий от ТюмГУ: глобальные вызовы в условиях нового энергоперехода

Фото предоставлено Управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

Совместный с индустриальным партнером вуза – ПАО «СИБУР», проект пройдет 14 – 16 сентября в рамках Тюменского нефтегазового форума.

Каждый день деловой программы лектория посвящен тематическим трекам:

14 сентября - «Окружающая среда – энергия будущего»,

15 сентября - «Люди и человеческий капитал - энергия изменений»,

16 сентября - «Новые технологии в индустрии - энергия роста».

Участников ждут лекции ведущих ученых и экспертов о будущем топливно-энергетического комплекса, рисках и вызовах нового энергоперехода, трансформации технологий, бизнес-моделей и целых секторов экономики.

Ключевыми спикерами выступят:

Важнейшими составляющими программы лектория станут также три панельные дискуссии, которые объединят ученых и представителей индустрий, среди которых ПАО «Сибур», ООО «Газпромнефть-Развитие», Газпромнефть НТЦ, ООО «Тюменьнефтегазпроект».

Проект программы лектория «Энергия будущего: среда, технологии, человек».

Источник: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ