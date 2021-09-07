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Политика7 сентября 2021 11:07

Зеленский заявил, что успехам украинской разведки в Афганистане аплодирует весь мир

Президент поздравил военных разведчиков, причастных к операции, с их праздником
Наталья СМИРНОВА
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги операции по эвакуации людей из Афганистана. Об этом он высказался в честь национального праздника, Дня военной разведки, который в стране отмечают 7 сентября.

Украина ранее организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула - столицы Афганистана, который с 15 августа 2021 года находится под контролем "Талибана"*. Украина за это время эвакуировала из страны более 650 человек. Зеленский поздравил военных разведчиков, причастных к операции, с их праздником, и поблагодарил за работу.

"Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!", - написал Зеленский в Твиттер.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает присоединиться к американской программе освоения Луны "Артемида". Этот пункт включен в "план трансформации Украины", о котором политик сообщил на встрече с американскими бизнесменами в Вашингтоне.

*Запрещенная в России террористическая организация