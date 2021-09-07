Создатели препарата от коронавируса "МИР-19" рассказали об отсутствии побочных эффектов

Проходят клинические испытания нового препарата от коронавируса "МИР - 19". Фото: Shutterstock

Начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), доктор медицинских наук Дарья Крючко рассказала как проходят клинические испытания нового препарата от коронавируса "МИР - 19".

"Мы пока не видим серьезных побочных эффектов. Первая фаза клинических испытаний закончилась в мае. Препарат продемонстрировал хорошую переносимость и полную безопасность. Сейчас идет вторая фаза клинических испытаний, которая показывает эффективность препарата у людей, больных коронавирусной инфекцией",- сказала Крючко в интервью РИА Новости.

"МИР - 19" - это лекарство, который вдыхается через ингалятор.

Аббревиатура МИР расшифровывается как "малая интерферирующая РНК", а хвостик 19 взят от названия болезни COVID-19, - объясняют разработчики препарата.

Крючко также отметила, что препарат действует на участок генома вируса, отвечающий за его репликацию, то есть выключает зараженный участок, таким образом вирус не может размножаться.

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