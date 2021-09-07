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Экономика7 сентября 2021 11:24

Борис Титов заявил, что 70% компаний в России понесли финансовые потери из-за коронавируса

Некоторые из компаний были вынуждены остановить работу
Наталья СМИРНОВА
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на отечественных предприятиях. По его словам, негативные последствия COVID-19 коснулись почти каждого в этой сфере.

Титов отметил, что порядка 10% российских предприятий были вынуждены остановить работу. Омбудсмен оценивает это число как относительно небольшое. С другой стороны, финансовые потери, как сообщил Титов, понесло большинство предприятий.

"Финансово пострадало от пандемии больше 70% российского бизнеса", - цитирует Титова ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает нужным отменить в России налог на дивиденды для малых и средних предприятий (МСП) в форме ООО с одним учредителем, а также для предпринимателей, деятельность которых связана с улучшением экологии.