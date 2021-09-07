Правительство постановило выделить 2 миллиарда рублей на создание «санитарного щита» Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 2 миллиардов рублей на меры по формированию так называемого «санитарного щита» для предотвращения распространения коронавируса.

На создание центров выявления COVID-19 методом ПЦР-тестирования будет направлено 223 миллиона рублей. Они появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, сообщается на сайте кабмина.

Кроме того, средства направят на строительство четырех лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов, а также изучение изменчивости возбудителей коронавируса и других новых инфекций. Финансирование будет выделено и на закупку специальной аппаратуры для центров гигиены и эпидемиологии и усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о реализации проекта «Санитарный щит». По ее словам, к концу 2021 года в стране появятся тесты на грипп и коронавирус, которые будут выполняться за час, а к 2024 году в стране создадут 15 лабораторий, которые будут работать с очень заразными вирусами и бактериями. Таким образом, к 2030 году в России будут работать 30 подобных лабораторий, а вакцины против опасных вирусов и бактерий будут создаваться в течение четырех месяцев.