Турция призвала США принять факт покупки С-400 у России Фото: REUTERS

Приобретение Турцией российских зенитно-ракетных систем C-400 является завершенным делом, и Соединенные Штаты должны принять этот факт, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Дело сделано. Теперь США принять это», – цитирует дипломата TRT Haber.

Как отметил министр иностранных дел Турции, Анкара нуждается в зарубежных системах противовоздушной обороны, поскольку пока не имеет собственных. Он не исключил закупку и американских ЗРК, даже если они будут дороже.

Как писал сайт kp.ru, ранее США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану из-за покупки Анкарой российских систем ПВО C-400. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил, что страна пошла на приобретение российских ЗРС из-за позиции Вашингтона, который отказался поставить Турции системы ПВО Patriot на выгодных для нее условиях.