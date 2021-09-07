Талибы* открыли стрельбу для разгона митингующих против Пакистана в Кабуле

В Пакистане действует свое ответвление "Талибана"* Фото: REUTERS

Во вторник, 7 сентября, перед посольством Пакистана в Кабуле собрались около 70 человек. Демонстранты вышли на улицу, чтобы выразить недовольство вмешательством Пакистана в дела Афганистана. Разгонять их пришлось боевикам "Талибана"*.

По сведениям Agence France-Press, митингующие размахивали плакатами и выкрикивали антипакистанские лозунги. Талибы* открыли огонь и произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать толпу.

В Пакистане действует свое ответвление "Талибана"*, что приводит к конфликтам между странами. Также афганцы считают, что Пакистан может воспользоваться нестабильной ситуацией в регионе для своих целей. На плакатах демонстрантов были надписи: "Пакистан, уходи из Афганистана!".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имран-Ханом, в ходе которого обсудил ситуацию в Афганистане. Стороны подчеркнули важность сохранения мира и безопасности в стране, а также недопущения насилия.

*Запрещенная в России террористическая организация