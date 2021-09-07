В России 7 сентября 2021 выявлено 17 425 случаев заражения коронавирусом Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

За минувшие сутки в России было выявлено 17 425 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«В России выявлено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 240 (7,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – сказано в сообщении штаба.

Наибольшее количество новых заражений зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 1187 человек. Вторая по заболеваемости Московская область – там выявлено 880 случаев, на третьем месте Санкт-Петербург – 626 новых заражений. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло в стране 7 047 880 человек.

Кроме того, за последние сутки в России зафиксировано 795 летальных исходов. За весь период пандемии от коронавируса скончались 188 785 пациентов. Полностью выздоровели за сутки 17 243 человека, а общее количество вылечившихся от инфекции увеличилось до 6 302 250.

Как писал сайт kp.ru, специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали прибор, определяющий с высокой степенью точности наличие коронавируса за 27 минут.