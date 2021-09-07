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Общество7 сентября 2021 12:19

Депутат Милонов предложить дарить молодоженам путевки на отечественные курорты

Политик уверен, что такая мера поможет стимулировать влюбленных официально оформлять свой союз
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Депутат Госдумы Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил дарить россиянам, которые вступают в брак до 35 лет, путевки на отечественные курорты. Соответствующее обращение он направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

Политик отметил, что в последние годы правительство принимает множество мер, чтобы для укрепления института брака. При этом, депутат считает, что отдельные меры стимулирования можно было бы продумать именно для молодежи.

К примеру, Милонов отметил, что многие влюбленные медлят со свадьбой из-за неустойчивого финансового положения. В частности, не все молодые пары могут позволить себе свадебное путешествие, которое уже давно стало доброй традицией.

«Одной из стимулирующих мер к вступлению в брак мог бы стать подарок для молодожёнов от государства в виде сертификата на отдых на отечественных курортах или же (по выбору) компенсация стоимости транспортных расходов к месту свадебного путешествия», — цитирует предложение депутата RT.

Милонов выразил уверенность, так такая мера поддержки подтолкнет к вступлению в брак многих молодых россиян, передает ОТР.

Напомним, ранее депутат Виталий Милонов предложил составить список разрешенных для школьников смартфонов. Политик заявил, что это поможет положить конец социально розни и соперничеству среди учеников, передает телеканал «360».