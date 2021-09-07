Ереван стал самым популярным городом для зарубежных поездок минувшим летом

Названы самые популярные зарубежные направления прошедшего лета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самым популярным зарубежным направлением летом 2021 года стал Ереван. В столицу Армении было оформлено 9% от общего числа билетов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Туту.ру».

Вторым по популярности зарубежным городом стал Кишинев. Сюда было куплено 6,9% билетов с вылетом из России. Замыкает тройку лидеров с показателем 4,4% Бишкек.

На четвертом и пятом месте расположились Баку и Ташкент, пишет Газета.ru.

Если говорить о странах дальнего зарубежья, то наибольше популярностью пользовались рейсы из Москвы в Анталью (1,8%), Стамбул (1,7%), Ларнаку (0,7%) и Бургас (0,6%).

«Направления Москва — Анталья и Москва — Стамбул, которые в прошлом году входили в топ-5, по итогам лета 2021 года сократили свою долю. Очевидно, часть самостоятельных путешественников переключилась на пакетные предложения», — прокомментировали итоги сезона аналитики сервиса.

Напомним, ранее проведенный опрос показал, что 70% россиян оказались довольны тем, как провели лето. При этом 47% подчеркнули, что в последние три месяца у них в жизни происходили только приятные события, передает телеканал «360».