Песков: Москва не принимала решений о переходе к масштабной приватизации

Россия не принимала решений о переходе к масштабной приватизации, сообщил Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские власти не принимали решений о снижении государственного участия в экономике и переходе к масштабной приватизации, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет не принималось, но существуют разные точки зрения», – сказал пресс-секретарь президента России в разговоре с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что стране надо двигаться в направлении приватизации. Глава государства привел в пример иностранных акционеров Сбербанка, добавив, что во всем мире в кризисные времена доля государства в экономике растет, а после стабилизации ситуации увеличивается количество частного бизнеса.

По словам Путина, что процесс приватизации в России происходит аккуратно и с учетом конъюктуры рынка. Как отметил президент, сейчас цель РФ – развитие рыночных отношений и поддержка бизнеса.