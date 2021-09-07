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Экономика7 сентября 2021 13:03

Песков: Москва не принимала решений о переходе к масштабной приватизации

Президент РФ Владимир заявлял ранее, что стране надо двигаться в направлении сокращения доли государства в экономике
Абдулла ШАКИРОВ
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Россия не принимала решений о переходе к масштабной приватизации, сообщил Песков

Россия не принимала решений о переходе к масштабной приватизации, сообщил Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские власти не принимали решений о снижении государственного участия в экономике и переходе к масштабной приватизации, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет не принималось, но существуют разные точки зрения», – сказал пресс-секретарь президента России в разговоре с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что стране надо двигаться в направлении приватизации. Глава государства привел в пример иностранных акционеров Сбербанка, добавив, что во всем мире в кризисные времена доля государства в экономике растет, а после стабилизации ситуации увеличивается количество частного бизнеса.

По словам Путина, что процесс приватизации в России происходит аккуратно и с учетом конъюктуры рынка. Как отметил президент, сейчас цель РФ – развитие рыночных отношений и поддержка бизнеса.