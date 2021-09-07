ВЦИОМ: 37% россиян не знают, для чего могут использоваться их персональные данные

Наиболее свободно в целях сбора персональных данных ориентируется молодежь Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждый третий россиянин не знает, для чего и как могут быть использованы его персональные данные, которые он оставляет в интернете. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Персональные данные собирают многие сайты - например, просят указать дату рождения при регистрации, назвать имя и фамилию, а при необходимости заказать доставку - точный адрес. При это 37% россиян не знают, для чего и как может использоваться эта информация, сообщает ВЦИОМ. Стоит отметить, что чаще всего это делается в коммерческих целях.

Наиболее свободно в целях сбора персональных данных ориентируется молодежь от 18 до 34 лет. Большинство из опрошенных этого возраста смогли правильно ответить на вопрос, как государственные организации используют данные россиян. Они сказали, что это делается для подтверждения личности человека.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен по заказу Ассоциации больших данных 9 июля. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,6%.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Крыма Сергей Аксенов высказался на тему безопасности в интернете. По его мнению, улучшение нормативной базы позволит установить контроль над распространением агрессивной информации.