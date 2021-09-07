Кремль не рассматривает вариантов поддержки "Русала" из-за ситуации на рынке алюминия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Гвинее, где накануне произошел военный переворот. Он отметил, что Кремль считает случившееся серьёзным фактором, влияющим на рынок алюминия в мире.

Так как Гвинея является мировым лидером по добыче бокситов (руды, из которой получается алюминий), переворот в стране сильно повлиял на мировой рынок этого металла. Как ранее писал сайт kp.ru, стоимость алюминия 6 сентября 2021 года поднялась до 2 761 долларов за тонну, что превышает максимум 2010 года.

Песков отметил, что ситуация в Гвинее действительно негативно влияет на рынок алюминия. Однако в Кремле пока не рассматривается вариантом поддержки российской компании "Русал" - в Гвинее она владеет Компанией бокситов Киндии (КБК), боксито-глиноземным комплексом Friguia и Компанией бокситов Диан-Диан (COBAD) с крупнейшим в мире месторождением бокситов. Доля Гвинеи в поставках сырья для “Русала” достигает 30%.