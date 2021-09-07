Кремль не готовит изменений законодательства из-за последних преступлений против детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кремле не готовятся какие-либо изменения законодательства в связи с последними резонансными преступлениями против детей, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакой работы в администрации президента на этот счет не ведется», – сказал он в беседе с журналистами.

Официальный представитель Кремля добавил, что эти преступления находятся в компетенции правоохранительных органов.

Напомним, накануне в Кемеровской области пропали без вести две десятилетние девочки-одноклассницы: они отправились домой после занятий, но до дома так и не дошли. Позже стало известно, что они были убиты.

По подозрению в преступлении задержан оказался 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера. После задержания он признался в изнасиловании и убийстве школьниц. Мужчина показал оперативникам место убийства. Тела девочек были обнаружены, их розыск официально завершен.