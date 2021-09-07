Песков прокомментировал призыв Кудрина сократить участие государства в экономике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о необходимости сократить участие государства в экономике. Представитель Кремля отметил, что точка зрения экономиста хоть и важна, но есть и другие мнения по этому вопросу.

"Это человек, который на протяжении не одного года оставался лучшим министром финансов в мире, поэтому, конечно, его точка зрения важна. Вместе с тем, есть и другие экспертные точки зрения", - заявил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Песков напомнил о последствиях приватизации. Он сказал, что из-за нее некоторые промышленные отрасли оказались на грани исчезновения. Поэтому, подчеркнул Песков, приватизация должна существовать как процесс, но не быть самоцелью. На данный момент, по его словам, никаких решений о сокращении в России госучастия в экономике и перехода к масштабной приватизации не принималось.