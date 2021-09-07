В России резко вырос спрос на обогреватели

С наступлением осени вырос спрос на обогреватели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики AliExpress Россия узнали, какие товары для обогрева россияне выбирают в период резкого снижения температуры. Специалисты проанализировали покупки товаров от российских продавцов за август 2021 года и выбрали самые популярные категории.

Спрос на обогреватели для дома вырос в 2,5 раза по сравнению с июлем. На них пользователи готовы потратить от 900 до 1500 тысячи рублей.

На товары для системы темных полов спрос вырос в 1,5 раза. Средняя цена на все составляющие для системы составила 1800 рублей; на коврики с подогревом ног и электрические одеяла россияне готовы потратить от 500 до 3000 рублей, а вот на автообогреватели с ЖК- переключателем автолюбители готовы потратить от 3 до 8 тысяч рублей.

Сайт kp.ru рассказывал, что синоптики зафиксировали первые заморозки в Московской области. Температура воздуха впервые опустилась ниже нуля.