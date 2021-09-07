Тюмень – не только нефть: регион с уникальной историей и природой активно привлекает туристов

Александр Моор и Тарас Демура. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и федеральным туроператором «ТUI Россия» подписали глава региона Александр Моор и генеральный директор компании Тарас Демура. Цель документа – создание межрегиональных туристических маршрутов и привлечение дополнительных туристических потоков в Тюменскую область.

«Мы много лет вкладываем силы в развитие туристической инфраструктуры, повышаем качество сервиса, – отметил Александр Моор. - Теперь благодаря поддержке Ростуризма мы получили новые возможности и перспективы. Реализуем их вместе с крупным партнером-туроператором, которым является компания «ТUI», обладающая ценным для нас опытом».

Эксперты отмечают, что Тюменская область становится все более привлекательной для туроператоров. За последние пять лет регион посетило более 11 млн туристов. В результате объем налоговых поступлений в областной бюджет от туристической отрасли увеличился в три раза и составил 1,3 млрд рублей.

7 сентября в рамках соглашения в Тюмень прибыл первый чартерный авиарейс, который доставил в регион более 100 туристов из центральных регионов страны. В рамках чартерной программы «Открой врата Сибири» для гостей разработаны десять экскурсионных программ. Туристы смогут посетить древний Тобольск, искупаться в тюменских термальных источниках, побывать в музее Григория Распутина и Ялуторовском остроге, узнать много интересного об истории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, отведать блюда сибирской кухни и даже научиться их готовить.

«В 2020 мы впервые запустили чартеры по России и этот продукт оказался востребованным. Всем очень удобно в два клика на сайте подобрать себе пакет и полететь, – сообщил Тарас Демура. - Нам очень приятно, что Тюмень в числе первых городов откликнулась на наш призыв, активно поработала с нами, и вот мы видим, что сегодня сюда прилетел полный самолёт с туристами, а также ведущие турагенты из Москвы. Здесь как ни в каком другом регионе все хорошо с турпродуктом, много интересных объектов показа. Но есть большой стереотип еще со школьной скамьи, что Тюмень - это север, это город нефтяников, и он слабо ассоциируется с туристическим направлением. Наша задача в первую очередь показать Тюмень с абсолютно другой стороны и мы будем реализовывать эту задачу при поддержке Ростуризма, а также региональных и муниципальных органов власти».