Число активных клиентов с подписками СберПрайм выросло до 2,7 млн

Сбер отчитался об итогах работы за первые восемь месяцев 2021 года. Аналитики отметили, что количество активных клиентов с подписками СберПрайм выросло в 1,6 раза до 2,7 млн.

«Заметное влияние на темпы роста бизнеса в августе оказали государственные выплаты на детей, — сообщил финансовый директор Александра Бурико. — Сбер активно поддержал подготовку к новому учебному году и предложил клиентам выгодные условия на свои сервисы и продукты».

Кроме того, был выдан рекордный объем потребительских кредитов. Растет спрос и на ипотеку: к настоящему времени выдано более 237 млрд руб. Увеличилось и количество средств клиентов на счетах банка на 2,3%».

В свою очередь чистая прибыль Сбербанка за 8 месяцев составила 827,5 млрд руб. при рентабельности капитала 25,4%, отметила Александра Бурико.