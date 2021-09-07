В Роспотребнадзоре заявили, что риск вспышки вируса нипах в России почти отсутствует

Вспышку смертельного заболевания зафиксировали в Индии Фото: REUTERS

В Роспотребнадзоре оценили риск распространения вируса нипах, который вызывает тяжелые респираторные заболевания и воспаление мозга. Его летальность достигает 75%, при этом вакцины от этого вируса нет.

Как сообщают в Российском научно-исследовательском противочумном институте "Микроб" Роспотребнадзора, риск распространения в России болезни, вызванной вирусом нипах, практически отсутствует. По словам экспертов, существующие мероприятия по санитарной охране на территории страны позволяют свести вероятность завоза вируса, который сейчас заражает людей в Индии, почти к нулю.

"Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует. На территории Российской Федерации случаи заболевания не регистрировались", - приводит сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса нипах, в результате заболевания скончался 12-летний мальчик. Вирус выявили в южном штате Керала. Его симптомы наблюдаются сейчас еще у двух человек.