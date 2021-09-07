Власти Удмуртии предложили штрафовать взрослых за покупку алкоголя подросткам Фото: Константин ИВШИН

Государственный совет Удмуртии предложил установить в России административную ответственность для взрослых, покупающих подросткам алкогольные напитки.

На очередной сессии парламента республики заместитель председателя Госсовета Надежда Михайлова заявила, что штрафы для взрослых предлагается ввести за приобретение для несовершеннолетних алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных или одурманивающих веществ. По ее словам, в Удмуртии в прошлом году под влиянием алкоголя преступления совершили более 500 подростков, в большинстве из этих случаев спиртное для них приобретали взрослые.

Как напомнила Михайлова, ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя предусматривается статьей 6.10. Она отметила, что ее можно было бы дополнить, прописав ответственность за покупку алкогольных напитков для подростков. По словам замглавы удмуртского Госсовета, законопроект будет направлен на рассмотрение в правительство России.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Иркутской области за продажу алкоголя подросткам продавцов из оштрафовали на 6 миллионов рублей.