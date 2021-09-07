Матвиенко заявила, что Россия не допустит влияния извне на свободное волеизъявление россиян на выборах в сентябре

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала грядущие выборы - осенью российские граждане будут выбирать депутатов Государственной думы. Впервые федеральные выборы будут проходить три дня - с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим во многих субъектах РФ пройдут региональные и муниципальные выборы.

Матвиенко сказала, что обсудила ситуацию с парламентскими выборами в России с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом, которая состоялась в Вене на полях Всемирной конференции председателей парламентов. Она подчеркнула, что Россия не допустит ни малейшего влияния извне на свободное волеизъявление россиян на выборах в сентябре, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетят столицу России с 17 по 19 сентября, чтобы оценить проведение выборов в Государственную думу.