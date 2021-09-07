Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика7 сентября 2021 14:14

Матвиенко заявила, что Россия не допустит влияния извне на свободное волеизъявление россиян на выборах в сентябре

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года
Наталья СМИРНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала грядущие выборы - осенью российские граждане будут выбирать депутатов Государственной думы. Впервые федеральные выборы будут проходить три дня - с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим во многих субъектах РФ пройдут региональные и муниципальные выборы.

Матвиенко сказала, что обсудила ситуацию с парламентскими выборами в России с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом, которая состоялась в Вене на полях Всемирной конференции председателей парламентов. Она подчеркнула, что Россия не допустит ни малейшего влияния извне на свободное волеизъявление россиян на выборах в сентябре, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетят столицу России с 17 по 19 сентября, чтобы оценить проведение выборов в Государственную думу.