СК РФ возбудил дело о халатности после убийства двух девочек в Кемеровской области

Преступник встретился с девочками в местном магазине и, судя по камерам наблюдения, купил им сладости Фото: кадр видео с камеры наблюдения

СК РФ возбудил дело о халатности после убийства двух детей в Кемеровской области. Преступление совершил ранее судимый мужчина, который был осужден за педофилию на 10 лет и вышел на свободу в 2019 году. После этого он должен был 8 лет находиться под надзором органов, но не встал на учет и уехал в другой город. Следственный комитет считает, что это стало возможно из-за халатного отношения надзорных органов к исполнению своих обязанностей.

Как ранее писал kp.ru, две школьницы были изнасилованы и убиты в Кемеровской области. В совершении насилия признался 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера. Он встретился с девочками в местном магазине и, судя по камерам наблюдения, купил им сладости. После чего девочки ушли с незнакомцем на улицу, за гаражи.

7 сентября в Сети появилось видео с места обнаружения тел девочек. На кадрах видно, что на кустах и ветках деревьев висят обрывки одежды, на земле разбросаны вещи.