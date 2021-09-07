Национальный родительский комитет предложил отправлять педофилов в особые тюрьмы пожизненно

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире радио "Комсомольская правда" высказалась за ужесточение наказаний для педофилов.

"В идеале это должна быть смертная казнь для этих зверей. Но так как у нас в стране мораторий на смертную казнь, то это пожизненное заключение, и не только без права освобождения по УДО, но и вообще без права когда-либо увидеть небо без решетки. Причем это должны быть тюрьмы особого режима. Особые колонии типа «Черного дельфина»", - считает Ирина Волынец.

Глава Национального родительского комитета также выступила с инициативой запретить выпуск художественной продукции, которая хоть как-то героизировала бы образ людей, совершивших преступления против детей.

"Пока этого нет, каждый вышедший изверг, каждый вышедший из тюрьмы нелюдь, он является живой пропагандой, когда его начинают окружать, например, средства массовой информации, потом какие-то деятели блогосферы, какие-то писатели начинают интересоваться", - отмечает Ирина Волынец.

Ранее kp.ru писал, что в Кузбассе пропали две десятилетние школьницы. Позже девочки были найдены мертвыми. Губернатор Кузбасса подтвердил, что подозреваемого в убийстве уже задержали. Им оказался ранее судимый за сексуальное преступление местный житель, с которым девочек видели в последний раз.