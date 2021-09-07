Опубликована характеристика из колонии на убийцу школьниц в Киселевске

Фото: СК по Кемеровской области

Убийца двух школьниц в Киселевское Кемеровской области Виктор Пестерников получил отрицательную характеристику после первого пребывания в колонии. Ранее мужчина уже был осужден за насильственные действия сексуального характера и отбыл наказание в тюрьме.

В официальном заключении говорится, что мужчина не слишком уважал тюремный режим, за все время заключения допустил шесть нарушений. Также негативно отнесся к идее привлечь его к общественно-полезным работам на территории колонии.

«Принимает посредственное участие в проводимых воспитательных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Кругозор узок, просматривает телепередачи. По характеру: хитрый, тщеславный, зависимый. Самооценка объективная», - приводит отрывок их характеристики Пестерникова сайт mk.ru.

Также в колонии отметили, что в период отбывания наказания заключенный поощрений «не заработал».

Ранее Пестерников вновь был задержан. Мужчина обвиняется в изнасиловании и убийстве двух школьниц. Во время допроса в обоих преступлениях он сознался.