Решение по увеличению числа рейсов между Россией и ОАЭ будет принято в ближайшее время

О восстановлении авиапотока сообщил посол Мухаммед Ахмед аль-Джабер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увеличение количества прямых рейсов между ОАЭ и Россией является приоритетной задачей для Эмиратов, заявил посол страны Мухаммед Ахмед аль-Джабер. По его словам, этот вопрос может быть решен в скором будущем - его уже прорабатывают министерства воздушного транспорта и профильные министерства.

Ахмед аль-Джабер отметил, что количество туристов из ОАЭ, посетивших Россию, а также количество россиян, желающих отправиться в Эмираты, постоянно растет. И существующее количество рейсов уже не удовлетворяет спрос.

"Думаю, что в скором времени этот вопрос будет решен", - цитирует дипломата ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, в омском аэропорту понемногу возвращаются международные рейсы. Росавиация одобрила компании "Уральские авиалинии" вылеты из Омска в Шарджу и Дубай (ОАЭ). Летать на курорты омичи смогут уже зимой.