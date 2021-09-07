Адвокат Павлов, обвиняемый в разглашении данных следствия по делу Сафронова, покинул Россию

Адвокат, обвиняемый в разглашении данных следствия, покинул Россию. Фото: ШАРИФУЛИН Валерий/ТАСС

Адвокат Иван Павлов, который защищал Ивана Сафронова о в ходе работы был обвинен в разглашении деталей следствия, покинул Россию.

В своем Telegram-канале адвокат сообщил, что запреты, которые на него наложили из-за уголовного дело, сделали его работу невозможной.

- Мне было запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами. В общем, мне запретили все, без чего работа адвоката не может быть эффективной. Запреты не касались лишь одного: возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход, — написал адвокат.

Он добавил, что уехал в Грузию. По словам Павлова, с этой страной его многое связывает.

Напомним, против Павлова возбуждено уголовное дело по статье "Разглашение данных предварительного расследования". В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат разглашал эти данные журналистам.

Иван Павлов известен по ряду дел о государственной измене. В апреле 2021 года он представля интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России экстремистской организацией и иноагентом