Мизулина заявила, что химическая кастрация не обезопасит детей от педофилов

Председатель подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина высказалась по вопросу инициативы о химической кастрации педофилов. Такие предложения прозвучали после страшного преступления в Кузбассе - там ранее судимый за педофилию мужчина изнасиловал и убил двух школьниц.

Мизулина отметила, что химическая кастрация как таковая не делает педофилов безопасными для детей. Для этого нужно разработать и принять комплекс мер, пишет ТАСС.

"Это больные люди, и они чаще всего прекрасно осознают, что делают", - подчеркнула сенатор.

Химическая кастрация - это терапия особыми гормональными препаратами, которые блокируют действие мужского полового гормона тестостерона, что приводит к подавлению сексуального влечения. Это безболезненная процедура, которая в перспективе обратима - при завершении терапии мужские функции чаще всего восстанавливаются.

Мизулина напомнила, что ранее в Совфеде с 2015 по 2017 годы был разработан большой пакет законопроектов, направленных на пресечение преступлений людьми с расстройством сексуальных предпочтений. Мизулина подчеркнула, что, несмотря на большой комплекс поправок, поддержки эта законодательная инициатива так и не нашла.

Как ранее писал сайт kp.ru, СК РФ возбудил дело о халатности после убийства двух детей в Кемеровской области. Преступление совершил ранее судимый мужчина, который был осужден за педофилию на 10 лет и вышел на свободу в 2019 году. После этого он должен был 8 лет находиться под надзором органов, но не встал на учет и уехал в другой город.