Депутат Бессараб прокомментировала идею дарить молодоженам путевки на отечественные курорты

В Госдуме прокомментировали предложение дарить молодожёнам сертификат на отдых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение Виталия Милонова дарить всем молодоженам в возрасте до 35 лет путевку на отечественные курорты. Политик отметила, что правильнее поощрять не факт вступления в брак, а долголетие совместной жизни.

«Безусловно, необходимо вводить соответствующие преференции, но, на мой взгляд, скорее, за долголетие в браке. Когда исполнится 50, 55 и более лет и семейная пара прошла все испытания, сохранив любовь на все времена», — цитирует депутата RT.

При этом Бессараб добавила, что многие российские субъекты уже сегодня предоставляют награды и премии таким парам.

«Например, премии в размере количества прожитых лет. На мой взгляд, это более объективно, чем предоставлять соответствующие преференции только при вступлении в брак. К тому же молодые семьи имеют соответствующие преференции по льготной ипотеке и многим другим направлениям», — отметила политик.

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил дарить россиянам, вступающим в брак до 35 лет, сертификаты на поездку на отечественные курорты. Политик выразил уверенность, что это поможет простимулировать влюбленных заключать союз официально, передает телеканал «360».