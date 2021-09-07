Мэр Иваново-Франковска пообещал 100 тысяч гривен первой женщине, забеременевшей после вакцинации

Пока неизвестно, как будут искать первую женщину, забеременевшую после вакцинации Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил выплатить 100 тысяч гривен (около 3,7 тысячи долларов) премии первой женщине в городе, которая забеременеет после вакцинации от коронавирусной инфекции. Так чиновник решил развеять мифы о том, что после прививки женщины якобы испытывают трудности с зачатием.

"У меня вчера была одна женщина и доказывала, что не может вакцинироваться, поскольку не забеременеет. Первый случай - надо выплатить хорошую премию сто тысяч гривен (3,7 тысячи долларов - ред.)", - сказал Марцинкив во время оперативного совещания, часть которого показали в эфире телеканала "Украина 24".

Пока неизвестно, как будут искать первую женщину, забеременевшую после вакцинации, и откуда власти возьмут деньги на выплаты ей. Однако чиновники пообещали, что займутся этим вопросом.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые Центра генетических ресурсов ИЦиГ СО РАН выявили неожиданный эффект вакцины от коронавируса. Исследование на мышах показало, что после прививки на COVID-19 мужчинам должно быть проще зачать ребенка, так как у них повышается фертильность.