Мурашко: запасов вакцин от коронавируса в регионах хватит на месяц

Михаил Мурашко сообщил, что запасов вакцин от коронавируса в регионах хватит на месяц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что запасов вакцин от коронавирусной инфекции в регионах страны хватит на месяц.

- Достаточное количество вакцин, во всех регионах фактически запас сформирован на один месяц спокойной бесперебойной работы, — заявил российский министр в разговоре с журналистами.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 39 миллионов россиян уже привились двумя компонентами вакцин от коронавирусной инфекции. Первый компонент препаратов получили 46 миллионов граждан.

Напомним, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 2 миллиардов рублей на меры по формированию так называемого "санитарного щита" для предотвращения распространения коронавируса. На создание центров выявления COVID-19 методом ПЦР-тестирования будет направлено 223 миллиона рублей. Они появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре.