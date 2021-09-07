Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье7 сентября 2021 16:39

Мурашко: запасов вакцин от коронавируса в регионах хватит на месяц

Ранее в правительстве сообщало, что полностью привились 39 млн россиян
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Михаил Мурашко сообщил, что запасов вакцин от коронавируса в регионах хватит на месяц

Михаил Мурашко сообщил, что запасов вакцин от коронавируса в регионах хватит на месяц

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что запасов вакцин от коронавирусной инфекции в регионах страны хватит на месяц.

- Достаточное количество вакцин, во всех регионах фактически запас сформирован на один месяц спокойной бесперебойной работы, — заявил российский министр в разговоре с журналистами.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 39 миллионов россиян уже привились двумя компонентами вакцин от коронавирусной инфекции. Первый компонент препаратов получили 46 миллионов граждан.

Напомним, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 2 миллиардов рублей на меры по формированию так называемого "санитарного щита" для предотвращения распространения коронавируса. На создание центров выявления COVID-19 методом ПЦР-тестирования будет направлено 223 миллиона рублей. Они появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре.