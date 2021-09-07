Более 92% госпитализированных в России пациентов с коронавирусом не были привиты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране. Он рассказал, что в нынешних реалиях важно вовремя поставить прививку.

"Более 92% пациентов, попадающих в ковидные госпитали, это невакцинированные пациенты", - заявил Мурашко ТАСС.

Министр сравнил, как протекает заболевание у людей, которые сделали прививку, и тех, кто ее не делал. Первые, по словам Мурашко, если и попадают в госпитали, то коронавирус проходит у них в более легкой форме. Невакцинированным сложнее - они хуже переносят болезнь, чаще поступают в реанимацию и нуждаются в ИВЛ.

Как ранее писал сайт kp.ru, главврач Коммунарки Денис Проценко назвал главную проблему российского здравоохранения во время пандемии. По его словам, это отсутствие лекарств и должной системы лечения и восстановления пациентов, переболевших коронавирусом.