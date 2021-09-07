Мурашко: в группу риска по коронавирусу стали попадать молодежь и беременные

Михаил Мурашко сообщил, что в группу риска по коронавирусу стали попадать молодежь и беременные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что помимо людей преклонного возраста в группу риска по коронавирусной инфекции стали попадать молодые люди и беременные женщины.

- Если раньше мы говорили, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для людей старшего возраста… То сегодня в связи с новым течением заболевания мы видим, что и молодежь попадает под большие риски, и беременные женщины, — сообщил министр в разговоре с журналистами.

Мурашко добавил, что необходимо сделать прививку от коронавируса, чтобы защитить свое здоровье.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 17 425 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых заражений зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 1187 человек. Вторая по заболеваемости Московская область – там выявлено 880 случаев, на третьем месте Санкт-Петербург – 626 новых заражений. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло в стране 7 047 880 человек.