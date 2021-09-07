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Здоровье7 сентября 2021 17:12

Ученые создали устойчивые к высоким температурам вакцины от коронавируса

Проект пока находится на стадии исследований
Наталья СМИРНОВА
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Исследование провели на лабораторных мышах

Исследование провели на лабораторных мышах

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали вакцины, которые могут выдерживать высокие температуры. Одна из них изготовлена из вируса мозаики растения коровьего гороха, другая - из бактериального вируса.

Вакцины протестировали на мышах и те показали хороший результат - после их введения в организме повышалась выработка нейтрализующих антител против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Об этом пишет издание Medical Xpress.

Самым серьезным преимуществом вакцины является то, что наночастицы растительного вируса и бактериофага, использованные учеными, чрезвычайно стабильны к высоким температурам. Это значит, что препараты на основе коровьего гороха и бактериофага можно будет хранить и транспортировать без опасений испортить их, нарушив температурный режим.

Как ранее писал сайт kp.ru, более 92% госпитализированных в России пациентов с коронавирусом не были привиты. В Минздраве России советуют проходить вакцинацию, так как люди без прививки тяжелее переносят коронавирус.