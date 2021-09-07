Талибы* объявят состав нового правительства 7 сентября 2021 года

Талибы* установили контроль над всей страной Фото: REUTERS

7 сентября в Афганистане будет объявлен состав нового правительства. С заявлением выступят лидеры "Талибана"*, который после захвата последней неподконтрольной провинции Панджшер установил контроль за всей страной. Теперь талибы* готовятся официально назначить представителей власти.

По поводу назначения нового правительства в Афганистане состоится торжественная церемония. Ее точное время пока неизвестно, пишет ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что первым человеком во властной иерархии страны будет верховный лидер — он будет считаться формальным главой государства, а также высшим политическим и религиозным авторитетом. Он также будет главой Верховного совета, в который будут входить от 11 до 72 человек.

Исполнительную власть возглавит глава правительства. Премьер-министром может стать Мулла Мохаммад Хасан, а мулла Абдул Гани Барадар - его заместителем.

*Запрещенная в России террористическая организация