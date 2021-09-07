Посол РФ в Кабуле посетит церемонию объявления нового правительства Афганистана

Российский посол в Кабуле будет присутствовать на церемонии объявления нового правительства Афганистана Фото: REUTERS

Специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов сообщил, что РФ получила приглашение на церемонию объявления нового афганского правительства. На мероприятии будет присутствовать российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

- Приглашение получили. Будет посол, — цитирует Кабулова ТАСС.

Дипломат добавил, что пока не знает, когда именно состоится церемония.

Ранее радикальное движение "Талибан"* сформировало новое правительство Афганистана, состоящее из лидеров талибов*. Главой Министерства иностранных дел страны был назначен глава политофиса радикалов мулла Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал руководителем Министерства обороны, а сын одного из лидеров талибов* Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост главы Министерства внутренних дел Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая организация