Один человек погиб во время протестов против талибов* в Парване

В Парване один человек погиб во время протестов против талибов* Фото: REUTERS

Боевики радикального движения "Талибан"* обстреляли одного из участников протестов против радикалов в центральной части афганской провинции Парван. Мужчина скончался. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на участника протестов.

Напомним, Афганистан накрыла волна акций в поддержку сил национального сопротивления талибам*. Афганцы в Кабуле выступили в поддержку призыва лидера ополченцев Ахмада Масуда противостоять радикалам, а также против политики властей Пакистана, которые сотрудничают с радикалами. Участников демонстраций поддержал экс-глава управления национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль.

4 сентября талибы* применили слезоточивый газ против группы женщин, которая попыталась провести в Кабуле акцию протеста, выступая против ущемления их прав движением "Талибан"*. Это произошло, когда женщины пытались пройти к президентскому дворцу.

*Запрещенная в России террористическая организация