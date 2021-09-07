Число зарегистрированных самозанятых в России достигло трех миллионов человек

Большинство самозанятых - люди, рожденные с 1985 по 2003 годы Фото: Shutterstock

Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 3 миллионов человек. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе РФ.

Налоговики напомнили, что специальный налоговый режим был введен в 2019 году и сейчас действует по всей территории страны. Ежедневно в качестве самозанятых регистрируется более 5,8 тысячи человек.

По подсчетам ФНС, за три года действия режима самозанятые зарегистрировали в приложении, созданном для них, более 453 миллионов чеков и получили свыше 587 миллиардов рублей доходов, пишет РИА Новости.

Большинство самозанятых - люди, рожденные с 1985 по 2003 годы. Их среднемесячный доход составляет около 25 тысяч рублей. Деньги они зарабатывают, чаще всего, в строительной и ремонтной сферах, а также предоставляя маркетинговые услуги и услуги по доставке.

Ранее сайт kp.ru составил пошаговую инструкцию о том, как стать самозанятым в 2021 году.