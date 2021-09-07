Ленинградская область вошла в ТОП-10 регионов с высоким индексом рынка труда

Показатели рынка труда в Ленинградской области вернулись на докризисный уровень. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградская область вошла в первую десятку субъектов РФ с высоким индексом рынка труда. В исследовании, подготовленном аналитиками агентства «РИА Рейтинг», регион занял восьмое место. Эксперты присвоили ему индекс рынка труда 70,8. В регионах с таким высоким индексом отмечается большая емкость рынка труда, низкий уровень безработицы и достаточно высокие зарплаты.

Ситуация с безработицей в Ленинградской области, как и по всей стране, ухудшилась с наступлением пандемии. Однако благодаря мерам, вовремя принятым региональными властями, уже к концу 2020 года она начала улучшаться. Правительство области разработало и приняло пакет антикризисных мер, которые помогли снизить общую напряженность на рынке труда. В него вошли льготы для предприятий, благодаря которым удалось сохранить рабочие места, а также программы трудоустройства и переобучения граждан, все-таки лишившихся работы из-за кризиса. Комплекс мер также включает в себя проекты по обучению новым специальностям безработных женщин и пенсионеров, расширенный список общественных работ и гранты на открытие собственного дела. В итоге к 1 января 2021 года уровень безработицы в регионе составлял 2,89%. Для сравнения, в самый худший период – 1 октября 2020 года – он достиг пиковой отметки в 3,19%.

Аналитики отмечают, что сейчас уровень безработицы в Ленинградской области вернулся к значениям, зафиксированным до пандемии, - 0,53%. На учете стоят 5,7 тысяч безработных, при этом в банке вакансий области собраны 53 тысячи предложений. Ленинградская область занимает второе место среди российских регионов с минимальным уровнем безработицы.

При составлении рейтинга эксперты использовали данные Росстата. Аналитики изучили восемь показателей, которые дают возможность всесторонне оценить состояние рынка труда в регионе. Среди них – средняя зарплата, условия труда, занятость, а также емкость рынка труда.

Первые три места в рейтинге заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область: эти регионы получили самые высокие индексы рынка труда. На последних строчках списка разместились Чечня, Тыва и Ингушетия. Главные проблемы этих регионов – низкая заработная плата и высокий уровень безработицы.