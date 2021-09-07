Президент Международной ассоциации социального обеспечения Йоахим Бройер отметил успех России по восстановлению рынка труда

Президент Международной ассоциации социального обеспечения Йоахим Бройер. Фото: Фонд Росконгресс

Президент Международной ассоциации социального обеспечения Йоахим Бройер дал оценку темпам восстановления рынка труда в России. Он высоко оценил успехи на данном поприще и отметил, что многим странам не удалось достичь подобных результатов.

По словам Президента МАСО, работы по восстановлению рынка труда ведутся во всех странах. Многие пока не преуспели в данном направлении, а вот показатели РФ оказалось на высоте.

-В Российской Федерации были достигнуты невероятные успехи по восстановлению рынка труда во время пандемии, - отметил Президент Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Йоахим Бройер на VI Всероссийской неделе охраны труда в Сочи.

Спикер подчеркнул, что все страны мира сегодня как никогда стараются «найти инструменты по обеспечению граждан социальной помощью».

-Россия – одна из стран, где социальная поддержка находится на достойном уровне,– подчеркнул Йоахим Бройер.