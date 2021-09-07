Умер Нино Кастельнуово, популярный итальянский актер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НА 85-м году жизни умер итальянский актер Нино Кастельнуово. В течение многих лет артист боролся с глаукомой. Об этом сообщило агентство ANSA.

Актер скончался 6 сентября в Риме. Как пишет агентство, семья Кастельнуово "глубоко опечалена потерей дорогого Нино и просит понимания и уединения в этот трудный момент". Похороны актера будут закрытыми для широкой публики.

Нино Кастельнуово родился в Лекко 28 октября 1936 года. В кино он дебютировал в конце 50-х годов. Кастельнуово продолжительное время работал на телевидении и снялся в десятках фильмов. Наибольшую популярность ему принесла кинолента "Шербурские зонтики".

Напомним, в понедельник, 6 сентября, на 89-м году жизни умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщило Agence France-Presse, ссылаясь на адвоката артиста. Дополнительной информации о причинах смерти актера пока нет. Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года во французской коммуне Нейи-сюр-Сен. Всемирную известность Жану-Полю принесла роль Мишеля Пуакара в фильме "На последнем дыхании". Свою популярность актер закрепил, сыграв в кинолентах "Чочара" и "Профессионал". В 2015 году Бельмондо объявил об окончательном завершении карьеры в кино.