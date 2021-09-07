Шлет воздушный поцелуй: Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях

Глава МИДа Сергей Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне. По соцсетям активно распространяются ролики с его участием. К старому видео, на котором глава МИДа машет кому-то рукой и шлет воздушный поцелуй, пользователи Сети добавляют собственные кадры – как они, краснея и смущаясь, машут ему в ответ. Получившимися роликами они делятся на своих страницах с хэштегом #ПомахалМне. Таке видео сейчас можно найти во всех популярных социальных сетях.

Что за ролик лег в основу флешмоба, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, камера запечатлела главу МИДа в 2015 году на саммите БРИКС. Тогда Сергей Лавров помахал рукой и послал воздушный поцелуй своей коллеге из ЮАР – министру иностранных дел этой страны Маите Нкоана-Машабане. Главы министерств иностранных дел России и ЮАР всегда тепло и конструктивно общались на различных международных встречах, не раз решая вместе рабочие вопросы.