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Общество7 сентября 2021 19:15

Лавров стал героем флешмоба в соцсетях

Участники акции используют старое видео, где глава МИД РФ кому-то машет и посылает воздушный поцелуй
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Лавров стал героем флешмоба в соцсетях

Сергей Лавров стал героем флешмоба в соцсетях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров стал героем флешмоба #ПомахалМне.

Участники акции берут старый ролик с участием руководителя российского внешнеполитического ведомства, где он машет кому-то рукой и посылает воздушный поцелуй, а затем монтируют к нему видео с собственным участием. Итоговое видео они размещают в социальных сетях с хештэгом #ПомахалМне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже объяснила, что воздушный поцелуй Лаврова был послан его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане, пишет РИА Новости.

Ранее российский МИД не остался в стороне от популярного флешмоба #10yearschallenge (10 лет назад). Ведомство разместило на своей странице в Инстаграме снимок 10-летней давности. На нем изображены глава МИД РФ Сергей Лавров и бывшая Госсекретарь США Хиллари Клинтон во время встречи в Женеве. Смеясь, политики одновременно жмут на красную кнопку перезагрузки.

Глава МИД Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях